Още горещини - до 42° в Русе, малко облаци в планините

И следващата седмица ще се диша по-леко около морето и в планините

Жегата продължава и през следващите дни. Отново по-леко ще се диша около морето и в планините. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Сутринта в петък температурите ще бъдат от 17 до 22, по Черноморието от 20 до 21 градуса. Ще е слънчево с развитие на купести облаци следобед. Максималните температури ще са от 36 до 40 градуса, в района на Плевен и около Русе до 41-42, по Черноморието до 29-30 градуса. За София очакваната минимална температура е 18, а максималната - 36-37 градуса.

В събота сутринта температурите ще бъдат от 17 до 22 градуса. Ще е слънчево с развитие на купести облаци в следобедните часове. Максималните температури ще са от 35 до 40 градуса, в района на Плевен и около Русе до 40. За София очакваната минимална температура е 18, а максималната - 37 градуса.

По Черноморието ще бъде слънчево, с разкъсани облаци в следобедните часове. Максималните температури на въздуха ще са от 29 до 30 градуса. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението по Северно Черноморие ще е слабо и умерено по Южното.

Над планините преди обед ще е слънчево, следобед ще се развиват купести облаци и може да превали в Пирин и Рила. Максималните температури над 2500 м ще са от 18 до 21, а на 1500 м - от 27 до 29 градуса.

В неделя сутринта температурите ще бъдат от 18 до 23 градуса. Максималните температури ще са от 34 до 39 градуса. За София очакваната минимална температура е 19, а максимална - 36 градуса.

Максималните температури на въздуха по Черноморието ще са от 29 до 31 градуса. Вълнението ще е слабо.

Над планините преди обед ще е слънчево, следобед ще има развитие на купести облаци с възможен дъжд в Пирин, Рила и Родопите. Максималните температури над 2500 м ще са от 17 до 20 градуса, а на 1500 м - от 25 до 27 градуса.

В понеделник, вторник и сряда ще е горещо с температури от 37 до 42 градуса, по морския бряг до 33.