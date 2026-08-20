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Отново обявиха жълт код за жега в почти цялата страна

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Жега СНИМКА: Pixabay

Жълт код за горещо време е обявен и за 21 август. Изключение от предупреждението са областите Добрич, Варна, Бургас и части от Шумен. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) .

Според прогнозата за времето на НИМХ утре максималните температури ще са предимно между 34° и 39°, в София - около 35°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27°-30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29°, на 2000 метра – около 22°.

Жега СНИМКА: Pixabay

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