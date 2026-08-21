На 21 август рожден ден имат

Проф. д-р Асен Николов, началник на Родилна клиника в "Майчин дом", ръководител на Университетската катедра по АГ в Медицинския университет в София, член на лигата "Лекарите, на които вярваме"
Проф. Евгени Танчев, бивш председател на Конституционния съд
Августина Цветкова, бивш посланик на България в Босна и Херцеговина и зам. министър на отбраната
Аспарух Никодимов-Паро, бивш национал и футболен треньор
Проф. Емил Табаков, диригент и композитор
Д-р Румен Бостанджиев, сексолог, психотерапевт
Весела Люцканова, писателка и издателка