На 21 август рожден ден имат

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Проф. д-р Асен Николов, началник на Родилна клиника в "Майчин дом", ръководител на Университетската катедра по АГ в Медицинския университет в София, член на лигата "Лекарите, на които вярваме"

Проф. Евгени Танчев, бивш председател на Конституционния съд

Августина Цветкова, бивш посланик на България в Босна и Херцеговина и зам. министър на отбраната

Аспарух Никодимов-Паро, бивш национал и футболен треньор

Проф. Емил Табаков, диригент и композитор

Д-р Румен Бостанджиев, сексолог, психотерапевт

Весела Люцканова, писателка и издателка