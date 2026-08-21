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Православен календар за 21 август

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Слънчево и горещо време ни очаква на 21 август

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По Черноморието ще бъде предимно слънчево

Днес ще е слънчево, около и след обяд - горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са предимно между 34° и 39°, в София - около 35°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27°-30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, пише БТА. 

В планините ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29°, на 2000 метра – около 22°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево

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