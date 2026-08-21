Ограничават камионите по „Тракия" и „Струма" заради трафика през уикенда

Ограничават движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите „Тракия" и „Струма" и през Кресненското дефиле в най-натоварените часове днес и в неделя. Мярката е въведена от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) с цел да се намали рискът от катастрофи и образуването на колони при интензивния трафик.

Днес камионите над 12 тона няма да могат да се движат между 16 и 20 часа в посока Бургас и граничния пункт „Кулата". В неделя ограничението ще бъде в същия часови диапазон, но за тежкотоварните автомобили, пътуващи към София.

Мярката ще се прилага всеки петък и неделя до края на август. От АПИ обясняват, че целта е да се предотвратят рискови изпреварвания от тежкотоварни автомобили и образуването на дълги колони в пиковите часове.

Ограничението не важи за автобусите и другите превозни средства за обществен превоз на пътници, както и за камиони, превозващи опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се храни и товари при температурен режим. Изключени са още специализираните екарисажни автомобили и машините на пътноподдържащите фирми.

За да се улесни трафикът в района на Симитли, ще бъде въведено и реверсивно движение по път I-1. В петък две ленти ще бъдат в посока „Кулата", а една – към София. В неделя движението ще бъде организирано обратно – две ленти към София и една към „Кулата".

Мярката има за цел да улесни и пътуващите към Банско и останалите курорти в района. От АПИ уточняват, че при необходимост реверсивното движение може да бъде въведено и в другия почивен ден.

Шофьорите могат да следят актуалната пътна обстановка чрез интерактивната карта на интернет страниците на АПИ и Националното тол управление, която показва в реално време интензивността на трафика.

Заради очакваните високи температури АПИ предупреждава и за възможни допълнителни ограничения. При температура на въздуха над 35 градуса и нагряване на асфалта над 50 градуса може временно да бъде спирано движението на камиони над 20 тона между 13 и 20 часа.

Тези ограничения могат да бъдат въвеждани по участъци от републиканската пътна мрежа в областите Русе, Велико Търново, Разград, Търговище, Плевен, Ловеч, Габрово, Силистра, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора.

От АПИ призовават водачите да шофират с повишено внимание, да спазват ограниченията на скоростта и да избягват рискови изпреварвания. Шофьорите не трябва да използват аварийните ленти на магистралите за изпреварване на колоните, тъй като така могат да блокират пътя на линейки, пожарни и други автомобили със специален режим на движение.