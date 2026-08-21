Жълт код за жега в почти цяла България

Жълт код за опасно горещо време е в сила днес в почти цялата страна. Предупреждението на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обхваща 25 области, като изключение са Добрич, Варна и Бургас и части от Шумен.

Очаква се температурите в повечето райони да достигнат между 34 и 39 градуса, а в София термометрите ще показват около 35 градуса. Най-горещо ще бъде около и след обяд, когато е препоръчително да се избягва продължителното излагане на слънце.

Времето ще остане слънчево и сухо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. В планините също ще бъде предимно слънчево, като на 1200 метра максималната температура ще е около 29 градуса, а на 2000 метра – около 22 градуса.

По Черноморието жегата ще бъде по-поносима. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса, морската вода е около 24-25 градуса, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

Горещото време ще се задържи и през почивните дни. Температурите ще са между 33 и 38 градуса, а край морето ще останат по-ниски – около 26-30 градуса. В началото на следващата седмица се очаква леко понижение на температурите, а към сряда и четвъртък ще нахлуе по-хладен въздух от север-североизток. Тогава максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.

При жълт код времето е потенциално опасно. Специалистите препоръчват особено уязвимите хора да избягват продължителното стоене на слънце в най-горещите часове, да приемат достатъчно течности и да ограничат тежките физически натоварвания на открито.