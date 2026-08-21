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Интензивен трафик на „Капитан Андреево" и „Калотина" тази сутрин

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ГКПП Калотина СНИМКА: АРХИВ

Интензивен е трафикът тази сутрин на ГКПП „Капитан Андреево" на границата с Турция, където се образува натоварване на вход за леки автомобили. Засилен е трафикът и на ГКПП „Калотина" на границата със Сърбия, но в посока изход за леки автомобили. Това съобщиха от „Гранична полиция" в информация към 6:00 часа.

Нормално се преминава през всички гранични пунктове с Румъния. От „Гранична полиция" напомнят, че от 30 юни движението по Дунав мост при Русе – Гюргево е възстановено и автомобилите преминават и в двете платна след приключилия ремонт.

Заради ниското ниво на река Дунав временно са преустановени фериботните връзки през Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич.

Спокоен е трафикът и на границата с Гърция. През „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" се пропускат леки автомобили, автобуси и товарни камиони.

Без затруднения е движението и през всички гранични пунктове с Република Северна Македония.

ГКПП Калотина СНИМКА: АРХИВ

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