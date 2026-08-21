Проф. Рачев: Горещо и сухо време, от неделя леко захлажда

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Горещото и предимно сухо време в страната ще се задържи и през почивните дни, а от неделя се очаква слабо понижение на температурите. Захлаждането обаче ще бъде кратко и няма да сложи край на лятото. След него се очертава продължителен период на топло и слънчево време в края на август и началото на септември. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев по бТВ.

„ От неделя ще стане малко по-прохладно, очакването е температурите да се понижат с около 2-3 градуса, след което отново постепенно да се повишат", коментира той.

Започва характерното за края на лятото „златно августовско-септемврийско време", но температурите ще останат високи.

На много места в страната жегата остава сериозна. В Русе вече са отчетени температури около 39 градуса, а много високи стойности се очакват и в Плевен, Никопол, Оряхово и Видин.

Според климатолога настоящият горещ период може да се нареди сред най-топлите за цялата година. В Петрич температурите се очаква да достигнат и надхвърлят 37 градуса, като много горещо ще остане и през почивните дни.

В София също продължава периодът на високи температури и топли нощи. Високата влажност допълнително засилва усещането за жега.

„32 градуса при 70% влажност – просто искаш да си съблечеш и кожата", пошегува се проф. Рачев.

По-съществена промяна може да има между вторник и четвъртък, когато на отделни места се очакват краткотрайни валежи. Те ще бъдат предимно в следобедните часове и най-вече в планинските райони на Западна България.

Прогнозата за валежите обаче остава несигурна. На едно място може да паднат само няколко литра на квадратен метър, а при развитие на по-мощна купесто-дъждовна облачност количествата локално да надхвърлят 10 литра.

„Изключително капризна по това време на годината е прогнозата за валежи", обясни проф. Рачев.

Той обърна внимание, че август се очертава като изключително сух месец.

В Пловдив вероятността за валежи в началото на следващата седмица засега е ниска, а температурите временно могат да се понижат до около 30 градуса.