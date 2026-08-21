ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай се противопоставя на блоковата конфронтация ...

Времето София 24° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/spravochnik/article/23424546 www.24chasa.bg

Катастрофа край Свиленград затруднява движението

648
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Полиция СНИМКА: Архив

Временно движението при км 372 по път I-8 в района на Свиленград е двупосочно в една лента заради пътен инцидент.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Василена Киара Димитрова: Всяка зависимост трябва да се обгрижва цял живот (Видео)