Катастрофа край Свиленград затруднява движението

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Временно движението при км 372 по път I-8 в района на Свиленград е двупосочно в една лента заради пътен инцидент.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ.