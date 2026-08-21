Променят движението в два участъка от „Хемус" на 25 и 27 август

На 25 и 27 август за монтаж на преброителни камери временно ще се променя организацията на движение в два участъка от АМ „Хемус" на територията на Софийска област.

Във вторник - 25 август, от 9 ч. до 18 ч., дейности ще се изпълняват при 6-и км на магистралата, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете на платна на движение. Трафикът ще се осъществява в лентите, в които не се работи.

В четвъртък - 27 август, от 9 ч. до 18 ч., ще се подменят преброителни камери при 61-ви км на АМ „Хемус" като поетапно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента в двете посоки на движение. Автомобилите ще преминават в активната лента, съобщиха от АПИ.

Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената временна пътна сигнализация и обходните маршрути.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира водачите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.