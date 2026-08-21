Другата седмица временно ще се променя движението по "Хемус" в Софийско

През следващата седмица за премахване на крайпътни дървета и почистване на шахти временно ще се променя организацията на движение в посока Варна в участъци от автомагистрала „Хемус" на територията на Софийска област, съобщиха от АПИ.

В понеделник - 24 август, от 8 ч. до 16 ч., за отстраняване на дървета между 11-и и 12-и км, в платното за Варна, ще се ограничава навлизането в аварийната лента, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата.

От 25 до 27 август, между 8 ч. и 16 ч., за почистване на шахти в средната разделителна ивица от 15-и до 19-и км поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента, в платното към Варна, а трафикът ще се насочва в активната.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира водачите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.