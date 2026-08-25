Ограничават движението по АМ "Струма" край Благоевград на 26 и 27 август

През следващите дни продължават текущите ремонти на два пътни възела на автомагистрала „Струма" в област Благоевград. На 26 и 27 август ще се извършват дейности по пътните възли „Дамяница – Ново Делчево" и „Петрич – Мелник" в посока София.

Ремонтите ще се изпълняват между 8 и 18 часа, като при работата ще бъде ограничавано движението към София при пътен възел „Петрич – Мелник" при 153-и км на автомагистралата, информират от АПИ.

Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут от АМ „Струма" по пътната връзка към село Ново Делчево, по ул. „Христо Смирненски" до кръстовището с път III-109. Автомобилите, пътуващи от Мелник към София, ще преминават от Мелник по път III-109 до кръстовището за село Ново Делчево, след което ще продължават по ул. „Христо Смирненски" до пътната връзка с АМ „Струма".

Ще бъде ограничено и движението в посока София по пътен възел „Дамяница – Ново Делчево" при 152-и км на АМ „Струма". В този случай трафикът ще се пренасочва от автомагистралата по пътната връзка към град Мелник при пътния възел „Петрич – Мелник", след това по път III-109 до кръстовището за село Ново Делчево и обратно за пътуващите към София.

При извършването на ремонтните дейности основното трасе на автомагистрала „Струма", което осигурява пътуването между София и Кулата, няма да бъде ограничавано.

От Агенция „Пътна инфраструктура" призовават шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и правилата за движение, както и да не предприемат рискови изпреварвания, които могат да застрашат безопасността на останалите участници в движението.

Актуална информация за пътната обстановка гражданите и транспортните фирми могат да получават от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и денонощно на телефон 0700 130 20.