Мариновани люти чушки с грозде

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КОЙ ГОТВИ
В сезона на приготвяне на зимнина Пепа Стова предлага рецепта за мариновани люти чушлета. “Гроздето отнема от лютивината на чушките и стават приятно пикантни”, пише тя.
ПРОДУКТИ
За един буркан
от 500 г:
люти чушки,
сладко грозде,
1 ч. л. сол,
2 ч. л. захар,
оцет,
магданоз или
целина/кервиз
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Нареждаме в буркана ред чушки, ред зърна от грозде, докато той се напълни.
Прибавяме солта и захарта и отгоре притискаме с няколко стръка магданоз или целина. Това се прави, за да не изплуват чушките на повърхността и да не остават без течност.
Допълваме бурканите с оцет, затваряме ги добре и ги разклащаме, докато се разтопят захарта и оцета.
Прибираме ги на тъмно и хладно. След 5-6 дни са готови.