Мариновани люти чушки с грозде

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КОЙ ГОТВИ

В сезона на приготвяне на зимнина Пепа Стова предлага рецепта за мариновани люти чушлета. “Гроздето отнема от лютивината на чушките и стават приятно пикантни”, пише тя.

ПРОДУКТИ

За един буркан

от 500 г:

люти чушки,

сладко грозде,

1 ч. л. сол,

2 ч. л. захар,

оцет,

магданоз или

целина/кервиз

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Нареждаме в буркана ред чушки, ред зърна от грозде, докато той се напълни.

Прибавяме солта и захарта и отгоре притискаме с няколко стръка магданоз или целина. Това се прави, за да не изплуват чушките на повърхността и да не остават без течност.

Допълваме бурканите с оцет, затваряме ги добре и ги разклащаме, докато се разтопят захарта и оцета.

Прибираме ги на тъмно и хладно. След 5-6 дни са готови.