Ограничават движението по "Хемус" заради подмяна на преброителните камери

На 27 август, от 9 ч. до 18 ч., ще се подменят преброителни камери при 61-и км на АМ „Хемус" поетапно в двете платна за движение. При изпълнение на дейностите последователно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, а автомобилите ще преминават в активната лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената временна пътна сигнализация.

На 27 и 28 август, в три интервала от около 15 минути през деня ще се ограничава движението по път II-16 Своге – Лютиброд, в района на с. Гара Бов, поради изграждане на нова улица от община Своге.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира водачите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.