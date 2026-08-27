ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Предупредиха хората от румънски окръг да се крият ...

Времето София 26° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23456689 www.24chasa.bg

Православен календар за 27 август

5924
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Преп. Пимен Велики. Св. Фанурий

Преп. Пимен се родил в Египет и от младини отишъл в пустинята с двамата си братя. Отричането му от света било такова, че той отказал дори свиждане с майка си.

По настояване на братята си Пимен дошъл до вратата на манастира, зад която стояла майка му, и казал: “Ако великодушно понесеш временната раздяла с нас, то в бъдещия живот непременно ще ни видиш”.

Отбягвайки суетата и славата, Пимен се заселил в египетската пустиня и останал там до старини, като угаждал на Бога.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание