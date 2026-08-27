Слънчево и топло днес, може да превали

Днес въздушната маса ще бъде неустойчива. Ще преобладава слънчево време, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад, слаб до умерен; в крайните източни райони - от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30° и 35°, в североизточните райони и по Черноморието 27°-29°, а в София - около 31°.

Атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи.

По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще бъде с краткотрайни валежи и гръмотевици. На повече места и по-интензивни ще са явленията по северното крайбрежие. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27°-29°. Температурата на морската вода ще бъде 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Главно в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места в масивите в Централна и Източна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен, по високите части и силен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 м ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.

В петък с умерен, в източната половина от страната и временно силен север-североизточен вятър ще продължи да нахлува хладен въздух. Въздушната маса над страната ще бъде неустойчива. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На места, главно в Централна България, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°. В събота сутринта ще е прохладно, през деня ще бъде предимно слънчево, ще започне затопляне.