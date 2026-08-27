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На "Калотина" и „Капитан Андреево“ трафикът на леки коли е интензивен

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Интензивен е трафикът на граничните пунктове „Калотина“ и „Капитан Андреево“ СНИМКА: Pixabay

Трафикът е интензивен за леки автомобили на изхода на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) на границата със Сърбия „Калотина“ и на входа и изхода на границата с Турция „Капитан Андреево“, съобщиха от „Гранична полиция“ за движението на българските граници тази сутрин.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи, продължава БТА. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“. През граничните преходи „Илинден“, „Кулата“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния и всички гранични пунктове с Република Северна Македония.

Интензивен е трафикът на граничните пунктове „Калотина“ и „Капитан Андреево“ СНИМКА: Pixabay

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