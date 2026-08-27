Мъгла затруднява видимостта високо на Витоша, Рила и Стара планина

Времето в ниските части на планините е слънчево, но във високите части на Витоша, Рила и Стара планина има мъгла, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). В Стара планина също духа и вятър. Температурите са между 9° и 14 градуса.

През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи, допълва БТА.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде предимно слънчево. Главно в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места в масивите в Централна и Източна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен, по високите части – и силен, вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 м ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.