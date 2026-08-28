Пикантна крем супа от манго

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КОЙ ГОТВИ

Румен Петров изпраща екзотично предложение за края на лятото.

ПРОДУКТИ

2 консерви от 400 г кокосово мляко, 4 ч. ч. нарязано на кубчета манго, 1/2 люта чушка, 2 ч. л. настъргана лимонова кора + 2 с. л. сок от лимон, 1 с. л. мед, няколко свежи листа босилек, сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Смесваме кокосовото мляко със ситно нарязаната люта чушка и слагаме на котлон да заври. Когато това се случи, добавяме листата босилек и сваляме от котлона.

Оставяме сместа да престои на стайна температура 1 час или прибираме в хладилник за 12 часа.

Прецеждаме през фина цедка, като притискаме листата, за да пуснат сока си. Блендираме мангото със солта, лимоновия сок и кората и меда, като постепенно доливаме от кокосовото мляко до получаване на кремообразна смес с желаната гъстота.

Охлаждаме за 15 минути. Поднасяме крем супата в купички, украсена със стръкче босилек или мента и по желание - прясна или сушена люта чушка.