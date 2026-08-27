Временно ще се променя движението в части от "Хемус" в Софийско и Ловешко

През следващите дни за текущо поддържане на участъци от АМ „Хемус" в Софийска и Ловешка област временно ще се променя организацията на движение, съобщиха от АПИ.

Утре – 28 август, между 7 ч. и 15 ч. ще се премахва крайпътна растителност в отсечката между 82-и и 84-и км на АМ „Хемус" на територията на област Ловеч. Дейностите ще се изпълняват поетапно в двете платна за движение, като последователно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а превозните средства ще преминават без ограничения в активната и изпреварващата лента.

На 28 и 31 август, от 8 ч. до 16 ч., ще се премахват крайпътни дървета в платното към Варна в два участъка на АМ „Хемус" в Софийска област. На 28 август планираните дейности ще се извършват между 12-и и 13-и км на магистралата, а на 31 август ще се работи в отсечката от 13-и до 14-и км. При изпълнение на дейностите последователно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, като трафикът ще преминава без ограничения в активната и изпреварващата лента.

От 1 до 3 септември, между 8 ч. и 16 ч., ще се почистват дъждоприемните шахти в платното за Варна в отсечката от 19-и до 23-и км на АМ „Хемус". При изпълнение на поддържащите дейности поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента, а превозните средства ще се насочват в активната.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира водачите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.