Малко по-хладно, с облаци и дъжд, но само на места

Малко по-хладно ще е през почивните дни, от време на време ще има дъждове в отделни части на страната. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В петък сутринта температурите ще бъдат от 15 до 20 градуса. От север на юг ще се заоблачава, очакват ce краткотрайни дъждове и гръмотевици в Северна България. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса, по Черноморието - до 28 градуса. За София минималната температура ще е 16, а максималната - 28-29 градуса.

В събота сутринта температурите ще бъдат от 13 до 18 градуса. От запад ще се заоблачава и късно следобед и през нощта срещу неделя се очакват краткотрайни дъждове и гръмотевици в Западна България. Слабо ще се захлажда. Максималните температури ще са от 30 до 35 градуса. За София минималната температура ще е 13, а максималната - 30 градуса.

По Черноморието облачността ще е разкъсана

и ще е ветровито. Максималните температури на въздуха ще са от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението по Северното Черноморие е умерено, а по Южното - силно с тенденция към отслабване.

Над планините преди обед облачността ще е разкъсана с превалявания в Пирин, Рила и Западна Стара планина. Максималните температури над 2500 м ще са от 15 до 17, а на 1500 м - от 25 до 27 градуса. Сутринта в неделя температурите ще са от 15 до 20 градуса. Утрото ще ни посрещне с облаци по Черноморието и над западните райони, които бързо ще намаляват. През деня ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са от 30 до 35 градуса. За София минималната температура ще е 15 градуса, а максималната - 31 градуса.

По Черноморието се очаква разкъсана облачност, намаляваща до слънчево. Максималните температури на въздуха ще са от 28 до 29 градуса.

Вълнението ще е слабо

Над планините преди обед ще има значителна облачност, следобед ще е слънчево. Максималните температури над 2500 м ще са от 14 до 16 градуса, а на 1500 м - от 23 до 25.

В понеделник и вторник ще бъде предимно слънчево с температури от 31 до 36 градуса и временни заоблачавания над планините от Западна България. В сряда се очакват краткотрайни валежи с летен характер в западната половина от страната. В четвъртък и петък ще превалява по Черноморието. В събота, неделя и в понеделник ще бъде предимно слънчево, с повече облаци над Дунавската равнина, но без валежи.

Лятото обаче не е отминало, отново ще има максимални температури до 36-37 градуса