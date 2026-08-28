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НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

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На 28 август рожден ден имат

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Силвия Лулчева, актриса

Нона Караджова, бивш министър на екологията

Ген. Константин Попов, бивш началник на отбраната

Георги Кадиев, лидер на партия “Нормална държава”

Кристиян Бояджиев, композитор

Милко Лазаров, кинорежисьор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание