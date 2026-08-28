На 28 август рожден ден имат

Силвия Лулчева, актриса
Нона Караджова, бивш министър на екологията
Ген. Константин Попов, бивш началник на отбраната
Георги Кадиев, лидер на партия “Нормална държава”
Кристиян Бояджиев, композитор
Милко Лазаров, кинорежисьор
НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание
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Силвия Лулчева, актриса
Нона Караджова, бивш министър на екологията
Ген. Константин Попов, бивш началник на отбраната
Георги Кадиев, лидер на партия “Нормална държава”
Кристиян Бояджиев, композитор
Милко Лазаров, кинорежисьор
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