Проф. Георги Рачев: Лятото продължава поне до първия звънец

Стефан и Рафаела - това са циклоните над Западна Европа, които сега определят по-хладното време там и по-топлото време в Източна Европа. България се намира в южната периферия на Стефан, коментира климатологът проф. Георги Рачев пред Би Ти Ви.

Той посочи, че няма дъждове в басейна на река Дунав. Акумулираните валежи за една седмица напред може да стигнат до българския участък едва след десетина дни. Но тъй като в Австрия вали в горното поречие на реката, може би ще се повиши нивото и ще се оттласнем от пределно ниския воден отток на Дунав някъде след 8-9 септември.

В София лятото продължава. Както и в Пловдив - няма да е така хапливо горещо, защото все пак денят е вече два часа по-малко, но това е златното време в началото на есента и края на лятото. И на морето сезонът продължава поне до първия звънец.

Проф. Рачев коментира и защо и как се стигна до огромното свлачище на границата между Непал и Китай. "От години работя с проф. Росица Кендерова, която изследва тези кални потоци. Това видяхме в Непал - 180 метра стена от кал и камъни. Прочетох, че жертвите са станали 480, няма как хора да оцелеят под тонове скална маса, примесена с остатъци от растителност, която се изсипа там.

Парчето, което се е откъснало от ледник - това е т.нар. висящ ледник, който завършва с много сериозен откос на височина над 5000 метра, е тръгнало надолу. Там е върхът на мусонния сезон и няма как човек да противодейства. Такава трагедия няма как да се предвиди", каза климатологът.

И от Непал, и от Китай се говори за нови свлачища - хората трябва да бягат от този район, има голяма опасност да се повтори подобно природно бедствие, предупреди проф. Георги Рачев.