Интензивен трафик на границата с Турция

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Трафикът е интензивен на границата с Турция на пункта "Капитан Андреево" на вход и изход за леки автомобили, съобщава Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си. Информацията е към 6:00 часа

Натоварено е и на границата със Сърбия на ГКПП "Калотина" на изход за автомобили.

Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния.

От "Гранична полиция" напомнят, че са преустановени временно фериботните връзки на граничния преход Оряхово – Бекет, както и на Свищов - Зимнич, заради ниското ниво на река Дунав.

На границата с Гърция движението е нормално на всички преходи. През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

През пунктовете "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове.