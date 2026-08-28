ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пишат правила за допълване на всички данни в е-здр...

Времето София 26° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23464150 www.24chasa.bg

Временно се променя организацията на движението по пътя София - Перник край Драгичево

1620
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Пътят София-Перник край Драгичево. Снимка: Гугъл стрийт

От 9:00 до 18:00 часа ще се подменят преброителни камери при 286 км на път I-1 София - Перник, в района на село Драгичево, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ).

В отсечката от кръстовището за село Рударци до пътен възел „Даскалово" ще се ограничи движението на автомобили в активната лента в посока Перник. Трафикът в участъка ще преминава в изпреварващата лента.

От АПИ апелират водачите да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и да спазват стриктно поставената временна пътна сигнализация. Да не се предприемат рискови изпреварвания, които застрашават безопасността на останалите участници в движението.

За информация за актуалната пътна обстановка гражданите могат да посетят интернет страницата на АПИ, както и да се свържат с денонощния номер 0700 130 20.

Пътят София-Перник край Драгичево. Снимка: Гугъл стрийт

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание