Временно се променя организацията на движението по пътя София - Перник край Драгичево

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От 9:00 до 18:00 часа ще се подменят преброителни камери при 286 км на път I-1 София - Перник, в района на село Драгичево, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ).

В отсечката от кръстовището за село Рударци до пътен възел „Даскалово" ще се ограничи движението на автомобили в активната лента в посока Перник. Трафикът в участъка ще преминава в изпреварващата лента.

От АПИ апелират водачите да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и да спазват стриктно поставената временна пътна сигнализация. Да не се предприемат рискови изпреварвания, които застрашават безопасността на останалите участници в движението.

За информация за актуалната пътна обстановка гражданите могат да посетят интернет страницата на АПИ, както и да се свържат с денонощния номер 0700 130 20.