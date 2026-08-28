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Възстановено е движението при км 60 по пътя Калейца – Добродан

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Възстановено е движението при км 60 по път II-35 Калейца – Добродан в област Ловеч, съобщиха от АПИ. Временно то се извършваше по обиколен маршрут заради ПТП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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