Възстановено е движението при км 60 по пътя Калейца – Добродан

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Възстановено е движението при км 60 по път II-35 Калейца – Добродан в област Ловеч, съобщиха от АПИ. Временно то се извършваше по обиколен маршрут заради ПТП.