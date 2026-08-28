Катастрофа на "Хемус" в посока Варна, движението е в изпреварващата лента

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Временно движението e в една лента при км 44 на АМ "Хемус" в посока Варна поради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Ограничена е активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата. Участъкът се регулира от пътна полиция.