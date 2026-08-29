По-топъл, необичаен септември: малко дъжд и идеален за евтин курорт

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По вода за първия учебен ден, чувствително захлаждане около 24-и

Октомври също идва с много слънце

Един по-топъл, необичаен септември ще ни осигури възможност за поне още три седмици курорт.

Може без притеснение да планирате море или планина до 24 септември според прогнозата на шефа на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Средните температури идния месец ще са

над климатичните норми

А дните с валежи - под нормата, като в повечето части на страната месечните количества ще останат под средните.

Най-много слънчеви часове ще има в дните през първата десетдневка, от 20 до 25 септември условията са за намалена видимост сутрин.

Месецът ще започне със сухо слънчево време и летни температури - между 29 и 34 градуса.

От 2 до 4 септември се очакват валежи в северната половина от страната. Интензивни извалявания с гръмотевици ще има в Дунавската равнина и по Черноморието. Слаби валежи в източните райони може да има на 4 септември.

От 5-и до 10-и ще е с повече слънце и топло за сезона, максималните температури ще са от 26 до 31 градуса.

Втората десетдневка ще започне с много слънчеви часове и високи дневни температури

от 31 до 36 градуса

За първия учебен ден обаче времето ще се промени. От 14 до 17 септември валежите ще са често явление. Предстои и захлаждане, което ще понижи максималните температури на 22-27 градуса.

Сухо без валежи ще бъде времето в края на втората и началото на третата десетдневка.

В периода от 20 до 22 утрините ще са свежи с условия за краткотрайни мъгли, а по Черноморието - с временни заоблачавания. След пладне облаци ще има над планините, но без валежи. Дневните температури ще достигат стойности от 25 до 30 градуса.

Към 24-и от северозапад ще проникне свеж въздух, с интензивни валежи в западните и северни части от страната. Дневните температури ще паднат чувствително.

От 27 до 30 септември над цялата страна ще бъде предимно слънчево, температурите през деня ще достигат 25-29 градуса.

С повече слънце ще започне и октомври. Валежи и захлаждане се очакват от 5 октомври.

През септември е преходът от лято към есен. Денят чувствително намалява и

в края на месеца нощта има превес - 12 часа и 12 минути, а денят е дълъг 11 часа

и 48 минути.

Най-често преобладава антициклоничният тип време - предимно слънчево и топло. Обикновено температурите са с 4-5 градуса по-ниски от августовските, но въпреки по-късия ден слънчевите лъчи понякога могат да бъдат и горещи, а времето - задушно.

Най-топло през септември е било в Русе, Ловеч и Кнежа - 42 градуса, а по морския бряг - до 32-36. В София абсолютната максимална температура за септември е 35,5 градуса, измерена през 1994 г., в Пловдив през 1987 г. са отчетени 37, а в Плевен през 1946-а - 40,8 градуса.

Септември е един от най-сухите месеци с норма за валежите в рамките на 25 - 50 л/кв. м, в планинските райони до 70- 80. Изключенията са през 1924, 1930, 1973, 1983, 1999 и 2005 г. с месечна сума няколко пъти над нея, която е предизвиквала и наводнения. В района на Шабла например през 2005 г. паднаха 300 литра на кв. м - около 2/3 от годишната норма. Тогава щети имаше по цялото Северно Черноморие. За щастие, такива обстановки се случват сравнително рядко.

Сух септември - мокър октомври.

Какъвто е денят на Свети Симеон (1 септември), такъв ще е целият декември

А ако на Кръстовден (14 септември) вали дъжд, годината ще е плодовита, гласи народната метеорология.

Най-големият септемврийски студ пък е отчитан в Ихтиман - минус 6 градуса, в Софийското поле - минус 5, в Чирпан и Кюстендил - минус 4. Абсолютната минимална температура в София е измерена през 1977 г. - минус 3,2 градуса.