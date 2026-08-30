На 30 август рожден ден имат

Александър Кадиев, актьор и тв водещ
Илия Ел-Фелеки, предприемач
Светлан Стоев, дипломат, бивш постоянен секретар на МВнР и министър на външните работи
Бисер Троянов, съдия във ВКС
Виктория Петрова, журналистка
Весела Бабинова, актриса
Дарин и Деян Ангелови, актьори
Проф. Христо Смоленов, експерт по антитероризъм
Д-р Хасан Бурнусузов, началник на Детското отделение в УМБАЛ “Пълмед”, Пловдив
Елеонора Николова, адвокат, бивш директор на БОРКОР
Михаил Йончев, певец
Светослав Тодоров, бивш национал по футбол