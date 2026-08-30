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Вики Костова и особеният и&#768; урок с „24 часа“

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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23469499 www.24chasa.bg

На 30 август рожден ден имат

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Александър Кадиев, актьор и тв водещ

Илия Ел-Фелеки, предприемач

Светлан Стоев, дипломат, бивш постоянен секретар на МВнР и министър на външните работи

Бисер Троянов, съдия във ВКС

Виктория Петрова, журналистка

Весела Бабинова, актриса

Дарин и Деян Ангелови, актьори

Проф. Христо Смоленов, експерт по антитероризъм

Д-р Хасан Бурнусузов, началник на Детското отделение в УМБАЛ “Пълмед”, Пловдив

Елеонора Николова, адвокат, бивш директор на БОРКОР

Михаил Йончев, певец

Светослав Тодоров, бивш национал по футбол

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Вики Костова и особеният ѝ урок с „24 часа“