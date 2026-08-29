Гореща събота ни очаква, в неделя може да превали

Днес ще бъде предимно слънчево. Сутринта ще е прохладно. Следобед над Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30° и 35°, в североизточните райони малко по-ниски, в София – около 32°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие и на места там ще превалява слабо. Следобед над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен, по южното крайбрежие и временно силен вятър от север-североизток, който следобед ще отслабва. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде от 2-3 бала по северното крайбрежие, до около 4 по южното.

В планините ще бъде предимно слънчево. Следобед от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали слабо. Ще духа умерен, а по най-високите части – силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.

През нощта срещу неделя над западните райони, а в неделя и на изток, облачността ще се увеличи. Валежи ще има преди обед на места в Северозападна България, а в следобедните часове в планинските райони в Югозападна. Повече слънчеви часове ще има в източните райони. Вятърът ще е слаб от изток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°. В понеделник времето ще бъде предимно слънчево. Следобед над планините ще се развива купеста облачност, където не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще запази посоката си от изток, ще бъде слаб, нощем в много райони ще стихва. Температурите ще останат без съществена промяна.