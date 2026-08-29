Интензивен трафик за коли през „Капитан Андреево“ и „Калотина“

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Трафикът е интензивен на на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) с Турция „Капитан Андреево“ на вход и изход за леки автомобили, както и на границата със Сърбия на ГКПП „Калотина“ на изход за леки автомобили. Това съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния. От „Гранична полиция“ напомнят, че са преустановени временно фериботните връзки на граничния преход Оряхово – Бекет, както и на Свищов – Зимнич заради ниското ниво на река Дунав.

На границата с Гърция движението е нормално на всички преходи. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички ГКПП.