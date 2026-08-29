Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст (БЧК). Температурите са между 10 и 15 градуса. Във високите части има слаб до умерен вятър. Терените са сухи и съоръженията в планината работят.

През изминалото денонощие планинските спасители са оказали помощ на един човек с травма на глезена.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде предимно слънчево. Следобед от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали слабо. Ще духа умерен, а по най-високите части – силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.