Православен календар за 30 август, вижте кои са имениците

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13 Неделя след Петдесетница. Пренасяне честните мощи на св. Александър Невски. Св. Александър, Йоан и Павел, патриарси Константинополски

Днес е вторият годишен празник на св. Александър Невски - пренасяне на мощите му. Основният празник е на 23 ноември.

На 30 август 1724 г. при руския император Петър I тържествено пренасят мощите на св. Александър Невски в новата руска столица Петербург и ги полагат в построената в негова памет лавра.

Празнуват: Александър, Александра, Алеко, Алекс, Алекси, Сашо, Сашка