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Вики Костова и особеният и&#768; урок с „24 часа“

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Слънце и здрав пек и на 30 август, ще превали и прегърми в Рила и Родопите

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По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток.

Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност.

Над Рило-Родопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури, в повечето места, ще бъдат между 30° и 35°, в София – около 32°.

  По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и следобед. Ще има краткотрайни валежи, на места с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от север-североизток, по най-високите върхове на Рила и Пирин – умерен от северозапад.

В понеделник и вторник времето ще бъде слънчево. Сутрин над източните райони ще има ниска слоеста облачност, а следобед над планинските в Югозападна България ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Вятърът ще е слаб от изток, в много райони временно ще стихва. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток.

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Вики Костова и особеният ѝ урок с „24 часа“