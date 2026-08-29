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Паднало дърво заради бурята затвори пътя към Гърция

Антоанета Маскръчка

[email protected]

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Движението в Кресненското дефиле на главния път Е-79 е напълно спряло в двете посоки. СНИМКА: Pixabay

Движението в Кресненското дефиле на главния път Е-79 е напълно спряло в двете посоки.

Причината е паднало дърво заради бурята и покойния дъжд.

Образували са се километрични колони от автомобили, споделят шофьори.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Движението в Кресненското дефиле на главния път Е-79 е напълно спряло в двете посоки. СНИМКА: Pixabay
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