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Жълт код за проливни дъждове в 7 области у нас

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СНИМКА: НИМХ

Жълт код за интензивни валежи е обявен за днес за седем области на страната. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), цитиран от БТА. 

Предупреждението е в сила за областите Монтана, Враца, София-област, София-град, Перник, Кюстендил и Благоевград. 

Според прогнозата за времето на НИМХ времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Над Рило-Родопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури, в повечето места, ще бъдат между 30° и 35°, в София – около 32°.

 

СНИМКА: НИМХ

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