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Условията за туризъм в планините са добри

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Условията за туризъм в планините са добри

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Времето е ясно, тихо, на места има разкъсана облачност, вятърът е слаб

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е ясно, тихо, на места има разкъсана облачност, вятърът е слаб. Планинските спасители съветват туристите да следят прогнозата за времето, защото в планините времето е променливо. 

Днес от Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код за интензивни валежи за седем области на страната. Предупреждението е в сила за областите Монтана, Враца, София-област, София-град, Перник, Кюстендил и Благоевград. 

В събота от ПСС реализираха две спасителни акции, в които участва хеликоптер, в Пирин. Медицински хеликоптер беше изпратен към пострадал планински спасител. Той е получил фрактура на крака при преход в Пирин в района на връх Газей. По-късно през деня медицински хеликоптер транспортира към София 56-годишен мъж със счупена подбедрица, пострадал в района на Попово езеро в Пирин. 

Времето е ясно, тихо, на места има разкъсана облачност, вятърът е слаб

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