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Слънчево време ни чака утре, следобед на места може да има кратък дъжд

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Слънчево време ни чака утре, следобед на места може да има кратък дъжд. СНИМКА: Pixabay

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология, предаде БТА. Aтмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане малко по-високо от средното за месеца.

Утре ще бъде слънчево. Следобед над Западна България ще се развива купеста облачност и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 32°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 27°-28°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево, следобед над масивите в западна България с развитие на купеста облачност. На места в Пирин, Беласица и Огражден ще има краткотрайни валежи, в отделни райони – придружени с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен, по високите части – умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 17°.

Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен, в Източна България – североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, по-ниски по Черноморието.

Слънчево време ни чака утре, следобед на места може да има кратък дъжд. СНИМКА: Pixabay

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