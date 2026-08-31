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КОЙ ГОТВИ

“Айварът е летен зеленчуков специалитет на балканската кухня, който е подходящ както за пряка консумация, така и за консервиране”, пише ни Маргарита Димитрова.

ПРОДУКТИ

За 3 бурканчета с вместимост 330 мл:

1 кг червени чушки, 1 кг патладжан, 2 скилидки чесън, 100 мл олио, 1 с. л. сол, 2 с. л. захар, 2 с. л. оцет, млян черен пипер на вкус, шепа магданоз

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Почистваме чушките от семенниците и ги изпичаме на ламарина. Белим ги от люспите. Изпичаме патладжаните цели и също ги белим.

Загряваме в дълбок съд олиото, изсипваме смлените зеленчуци и при непрекъснато бъркане започваме да ги пържим. Пет минути след това овкусяваме със солта, захарта, оцета и черния пипер, а наситнените чесън и магданоз добавяме малко преди да отстраним айвара от огъня. Цялото му приготвяне на котлона трае около 30 мин.

Оставяме го да се охлади напълно и го консумираме намазан на препечена филийка или с парче топла питка. Може и само със сиренце, а защо не и като гарнитура към месо.

Слагаме в бурканчета, ако решим да го приберем в мазето за зимнина. Стерилизираме в продължение на 10 мин.