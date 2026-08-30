АПИ: Падналата скална маса в Кресненското дефиле е почистена, трафикът е интензивен

Интензивен е трафикът в участъка от път I-1 през Кресненското дифеле. Агенция „Пътна инфраструктура" прави това уточнeние, по повод информация в медиите, че движението в този участък в следобеда е затруднено поради паднала скална маса, което не е вярно.

Падналата скална маса е от събота вечерта и е почистена веднага, за да се осъществява движението без затруднение. На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление -

https://bgtoll.bg/traffic_passes/, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час.

Картата дава детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Освен чрез отделни точки трафикът може да се проследява и по цели пътни участъци, като се избере конкретна отсечка. Това позволява на шофьорите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.