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Топло време и краткотрайни валежи ни очакват на 31...

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Топло време и краткотрайни валежи ни очакват на 31 август

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Топло време и малко дъжд на места се очакват днес. СНИМКА: АРХИВ

Днес времето ще бъде слънчево. Следобед над Западна България ще се развива купеста облачност и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 32°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 27°-28°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево, следобед над масивите в западна България с развитие на купеста облачност. На места в Пирин, Беласица и Огражден ще има краткотрайни валежи, в отделни райони – придружени с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен, по високите части – умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 17°.

Топло време и малко дъжд на места се очакват днес. СНИМКА: АРХИВ

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