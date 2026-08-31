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Православен календар за 31 август, вижте кой празнува днес

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Православен календар

*Полагане честния пояс на Пресвета Богородица. Св. свщмчк Киприан, еп. Картагенски. Св. Генадий, патриарх Константинополски (Тип. с. 410)

Честният пояс на Св. Богородица бил пренесен от Ерусалим в Цариград и положен в скъпоценен ковчег. Съпругата на император Лъв Философ страдала от душевна болест и получила откровение, че ще оздравее, ако на нея бъде положен поясът на Богородица. Сам патриархът го прострял над императрицата и тя оздравяла. Като спомен от чудото бил установен този празник.

Празнуват: Генадий, Генади, Гено, Гена

Православен календар

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