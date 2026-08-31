Интензивен е трафикът на "Капитан Андреево" и "Калотина"

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Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево" на границата с Турция на вход и изход за леки автомобили, и на изход от товарни автомобили, съобщи Главна дирекция „Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Трафикът е интензивен и на ГКПП „Калотина" на границата със Сърбия на изход и на вход за леки автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Румъния. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово – Бекет, Силистра – Кичу и Свищов – Зимнич временно са преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав.

На граничните преходи с Гърция трафикът също е нормален. През „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.