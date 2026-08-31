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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23479047 www.24chasa.bg

Катастрофа затруднява движението по магистрала "Хемус" към София

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Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Временно движението при 3-и км на АМ „Хемус", в посока София се осъществява в една лента поради катастрофа, съобщиха от АПИ. 

Трафикът преминава по активна лента и се регулира от екип на "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Патрулка. Снимката е илюстративна.

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