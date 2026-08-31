Катастрофа затруднява движението по магистрала "Хемус" към София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението при 3-и км на АМ „Хемус", в посока София се осъществява в една лента поради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Трафикът преминава по активна лента и се регулира от екип на "Пътна полиция".