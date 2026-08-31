Слънчево и горещо утре, но идват гръмотевични бури и градушки

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През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Утре времето ще остане предимно слънчево, но над Северозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там се очакват краткотрайни валежи с гръмотевици и градушки, съобщиха от НИМХ.

Атмосферното налягане ще се задържи близко до средното за септември.

Ще духа до умерен северозападен вятър, а в Източна България – североизточен. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, като в София се очакват около 32°.

По Черноморието ще бъде слънчево, с до умерен североизточен вятър. Температурите ще достигнат 27°-28°. Морската вода ще бъде 24°-26°, а вълнението – около 3 бала.

В планините също ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над масивите в западната половина на страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, предава БТА.

Вятърът ще бъде до умерен от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 25°, а на 2000 метра – около 17°.

В сряда ще бъде предимно слънчево. След обяд над Западна България отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в планините се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури.

Краткотраен дъжд е възможен и на отделни места в североизточните райони.

Северозападният вятър временно ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. Температурите ще останат високи.

През нощта срещу четвъртък и в четвъртък през страната ще премине студен атмосферен фронт.

Въздушната маса ще стане силно неустойчива и ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност. На много места се очакват краткотрайни, но интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки.

Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса и максималните ще бъдат предимно между 26° и 31°.

Най-високите температури през септември у нас се очаква да бъдат между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°, съобщи за БТА синоптикът Марияна Попова от НИМХ.

По-високи ще бъдат температурите по Черноморието. В отделни дни през втората половина на месеца температурите по високите полета на Западна България може да паднат по-ниско.