Катастрофа затруднява движението по пътя Велико Търново – Габрово

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Движението по път I-5 Велико Търново – Габрово при км 140, в района на Донино се осъществява временно в една лента заради пътен инцидент, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от пътна полиция.