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Катастрофа затруднява движението по пътя Велико Търново – Габрово

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Полиция Снимка: Дима Максимова

Движението по път I-5 Велико Търново – Габрово при км 140, в района на Донино се осъществява временно в една лента заради пътен инцидент, съобщиха от АПИ. 

Трафикът се регулира от пътна полиция. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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