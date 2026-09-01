Кебап в арабска питка

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КОЙ ГОТВИ

Анелия Терзиева изпраща вкусна рецепта.

ПРОДУКТИ

500 г телешка кайма или смес телешко и свинско, 1 ч.л. сол, 1 ч.л. кимион, 1 ч.л. сладък червен пипер, 1/2 ч.л. пушен червен пипер, 1/2 ч.л. смлян кориандър, 1/2 ч.л. черен пипер, 1/2 ч.л. чесън на прах, щипка лют пипер по желание

За соса: 3 с.л. майонеза, 5 с.л. заквасена сметана, 1/2- 1 ч.л. сух чесън, 1/2 ч.л. пушен червен пипер, щипка сол, малко лимонов сок

За сервиране: 4 арабски питки, рукола, 1 домат, 1 краставица, месото, нарязано на тънки парчета, допълнително сос

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Слагаме каймата в купа и добавяме солта, кимиона, червения и пушения пипер, кориандъра, черния пипер и чесъна на прах. Добавяме зехтина и омесваме много добре.

Разстиламе голям лист хартия за печене. Слагаме каймата върху него и я покриваме с втори лист хартия. С помощта на точилка разстиламе на тънък и равномерен правоъгълник. Без да отстраняваме горния лист хартия, навиваме месото на стегнато руло, като използваме долната хартия за печене, за да оформим цилиндър.

Поставяме рулото в тава и печем в предварително загрята фурна на 200°C за около 15-20 минути. Оставяме го за 5–10 минути и после го нарязваме на тънки парчета.

Смесваме всички съставки за соса и разбъркваме до гладкост. Загряваме леко арабската питка. Намазваме я със сос, добавяме рукола, тънко нарязан домат и краставица, а отгоре слагаме щедро количество от изпеченото месо. Поливаме с още малко сос и завиваме питката.