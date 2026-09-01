Интензивен трафик на "Капитан Андреево" и на "Калотина"

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Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево" на границата с Турция на вход и изход за леки автомобили и на изход за товарни автомобили. Движението е интензивно и на ГКПП „Калотина" на границата със Сърбия на изход и на вход за леки автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция".

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния.

Граничните власти припомнят, че фериботните връзки, обслужващи граничните преходи „Оряхово-Бекет" и „Свищов-Зимнич", преустановиха работа поради ниското ниво на река Дунав. Поради техническа неизправност е преустановена работата и на българския фериботен кораб, обслужващ граничния преход „Силистра-Кичу".

Нормално е движението на граничните преходи с Гърция. През преходите „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормално се осъществява движението и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония.