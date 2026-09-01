ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Три камиона окупираха лентите на Околовръстното на...

Времето София 26° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23484884 www.24chasa.bg

Слънчево в планините, но туристите да не предприемат излишни рискове

988
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
„Национален парк „Рила“ СНИМКА: Сайт на МОСВ

Туристите да следят прогнозата за времето, да се съобразяват с условия в планините и да не предприемат излишни рискове. Това  призоваха от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст.

На места в планините температурите достига 15 градуса, в западните части е облачно. В алпийския пояс духа слаб до умерен вятър. 

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа до умерен север-северозападен вятър.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

„Национален парк „Рила“ СНИМКА: Сайт на МОСВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Телефон, студио и офис в джоба - как един телефон променя ежедневието ни (Видео)