Слънчево в планините, но туристите да не предприемат излишни рискове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Туристите да следят прогнозата за времето, да се съобразяват с условия в планините и да не предприемат излишни рискове. Това призоваха от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст.

На места в планините температурите достига 15 градуса, в западните части е облачно. В алпийския пояс духа слаб до умерен вятър.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа до умерен север-северозападен вятър.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.