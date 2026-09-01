Катастрофа затруднява движението по пътя Плевен - Бяла

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Временно движението е двупосочно в една лента по път I-3 Плевен - Бяла в участъка Овча могила - Горна Студена в област Велико Търново заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Движението се регулира от пътна полиция.