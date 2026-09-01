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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23485455 www.24chasa.bg

Катастрофа затруднява движението по пътя Плевен - Бяла

2004
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Полиция Снимка: Дима Максимова

Временно движението е двупосочно в една лента по път I-3 Плевен - Бяла в участъка Овча могила - Горна Студена в област Велико Търново заради катастрофа, съобщиха от АПИ. 

Движението се регулира от пътна полиция. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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